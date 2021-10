Mordvinov statt Mahan

Weltklassik am Klavier in Bad Oeynhausen: Russischer Pianist springt mit vergleichbarem Programm spontan ein

Bad Oeynhausen

Die „Königin der Tasten“, die amerikanische Pianistin Katie Mahan, war angekündigt für das Konzert am Sonntag in der Reihe „Weltklassik am Klavier“, was für einen ausverkauften Saal in der Wandelhalle gesorgt hatte. Doch der wiederholte Besuch in der Kurstadt kam leider nicht zustande: Einen Tag zuvor sei die Künstlerin positiv auf Covid 19 getestet worden, gab Artur Pacewicz bei der Begrüßung bekannt.

Von Gabriela Peschke