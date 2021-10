Moschee ist mehr als eine Gebetsstätte

Stellvertretender Bürgermeister Hasan Akpinar würdigt Offenheit der islamischen Gemeinde in Halle

Halle

Seit 25 Jahren öffnen in Deutschland immer am 3. Oktober Moscheen ihre Türen, wodurch islamische Gemeinden Einblicke gewähren wollen. Den Tag der Deutschen Einheit hatten die Initiatoren damals bewusst ausgewählt, um zu signalisieren, dass sowohl Muslime als auch Moscheen inzwischen zu Deutschland gehören. „Es ist eine schöne Gelegenheit für unsere christlichen Freunde, uns zu besuchen. An anderen Tagen ist das natürlich auch möglich“, betont der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde Halle, Sefer Arslan.

Von Malte Krammenschneider