Motorräder liefern sich ein Rennen

Das Verkehrskommissariat bittet in einem besonderen Fall der Straßenverkehrsgefährdung um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bereits am vergangenen Donnerstag fielen Beamten der Polizeiwache Süd zwei Motorräder ohne Kennzeichen an der Kreuzung Lübberstraße/Berliner Straße in der Herforder Innenstadt auf.

Die beiden Motorradfahrer fuhren halsbrecherisch an einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Straße Auf der Freiheit davon. Halteaufforderungen des Streifenwagens bei der waghalsigen Fahrt ignorierten die beiden Motorradfahrer und fuhren mit mehr als 100 km/h weiter in Richtung Engerstraße. Dabei überholten sie unter Inkaufnahme der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer weitere Autos.

Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der eine Motorradfahrer in die Eupener Straße, während der andere weiter in Richtung Enger fuhr. Der mit einer roten Jacke und schwarzem Helm gekleidete Fahrer missachtete dabei erneut eine rote Ampel und überholte andere Verkehrsteilnehmer mit deutlich über 100 km/h. Entsprechende Gefahrenabbremsungen anderer Verkehrsteilnehmer vermieden hier Unfälle. Der bisher Unbekannte bog in den Westfalenring in Richtung Bünde ein.

Die Polizeibeamten entschieden sich die Verfolgung unter dieser massiven Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer abzubrechen. Die weitere eingeleitete Fahndung nach beiden Motorrädern verlor sich damit am Westfalenring. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet Zeugen der Gefährdungen, die nähere Angaben zu den beiden Motorrädern oder den jeweiligen Fahrern machen können, sich zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.