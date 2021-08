Motorradfahrer (58) aus Gütersloh verletzt

Ein 58-jähriger Gütersloher ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Bielefeld-Holtkamp verletzt worden. Der Fahrer eines BMW-Motorrades befuhr die Brockhagener Straße in Richtung Marienfeld, als er eine Kolonne von mindestens vier Autos, die hinter einem Traktor hinterherfuhren, überholen wollte.

Misslungenes Überholmanöver an der Bielefelder Stadtgrenze

Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine, ein 61-jähriger Bielefelder, wollte in diesem Moment nach links auf eine Wiese abbiegen. Diese Situation erkannte der Motorradfahrer zu spät und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Augenzeugen berichteten den Rettungskräften, er sei hinten auf den Traktor aufgefahren. Der Bielefelder Traktorfahrer gab an, dass der Gütersloher knapp einer Kollision mit der an dem Trecker befestigten Pflanzenschutzspritze entkam.

Der Motorradfahrer rutschte über die Straße und landetet mit seiner Maschine auf einer Wiese. Notärztliche Hilfe wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 angefordert. Nach medizinischer Versorgung wurde der Motorradfahrer unter anderem mit Prellungen verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Motorrad wurde beschädigt abgeschleppt, es kam an der Unfallstelle zu keinen Verkehrsstörungen.