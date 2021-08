Motorradfahrer aus Lichtenau schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat am Dienstagmorgen bei der Kollision mit einem Linienbus auf der Driburger Straße in Paderborn nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen erlitten. Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs werden noch Zeugen gesucht.

Unfall mit Linienbus in Paderborn – Polizei sucht Zeugen

Gegen 7.20 Uhr war der 46-jährige Motorradfahrer aus Lichtenau mit einer Kawasaki Ninja 650 auf dem Ludwigsfelder Ring in Richtung Berliner Ring unterwegs. An der Kreuzung Driburger Straße musste er anhalten. Laut Zeugenaussagen – so die Polizei weiter – fuhr der Kradfahrer bei grün los, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich fuhr ein Busfahrer (30) mit einem aus Willebadessen kommenden Linienbus auf der Driburger Straße stadteinwärts und überquerte die Kreuzung. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen die linke Seite des Busses und erlitt schwere Verletzungen. Das Motorrad blieb auf der Kreuzung liegen. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Bus waren rund 40 Schüler im Alter von elf bis 17 Jahren. Sie fuhren mit einem Ersatzbus weiter zur Schule. Die Kreuzung wurde bis 8.45 Uhr teilweise gesperrt.

Die Polizei sicherte während der Unfallaufnahme neben den Unfallspuren auch die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers im Bus. Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs werden noch Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.