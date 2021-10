Motorradfahrer aus Paderborn schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Paderborn (56) ist nach Polizeiangaben bei einem Unfall in Brilon-Hoppecke (Hochsauerlandkreis) schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Am Sonntag kam es gegen 15.15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 66-Jährigen aus Borchen.

Unfall in Brilon-Hoppecke mit Autofahrer aus Borchen

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der L870 und L913.

Der Borchener war auf der L913 aus Richtung Thülen unterwegs und wollte die L870 zu überqueren. An der Kreuzung hielt er zunächst an und fuhr anschließend weiter in Richtung Gudenhagen. Der Motorradfahrer aus Paderborn befuhr zur selben Zeit die L870 aus Fahrtrichtung Hoppecke.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Motorradfahrer, der nach Polizeiangaben Vorfahrt hatte, und wurde schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Brilon gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.