Motorradfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Salzuflen-Retzen ist am Mittwochmorgen ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock leicht verletzt worden.

Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock in Bad Salzuflen angefahren

Gegen 6.45 Uhr befuhr er mit seiner Suzuki die Papenhauser Straße in Richtung Papenhausen. Zu der Zeit beabsichtigte ein 39-jähriger Mann mit seinem Toyota, die Papenhauser Straße, von der Retzerheide aus kommend, zu überqueren. Der Autofahrer übersah den Zweiradfahrer, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich unter Telefon 05231/6090.