Motorradfahrer schwer verletzt

Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin wollte gegen 8.40 Uhr an der Savignystraße in die Bleichstraße abbiegen und übersah dabei nach Angaben der Polizei einen 55-Jährigen, der mit seinem Motorrad in Richtung Am Vorderflöß unterwegs war.

Das Motorrad prallte gegen die linke vordere Ecke des Autos. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.