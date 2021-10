Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Lübbecke

Lübbecke

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag auf der Bohlenstraße (B 65) in Lübbecke in Höhe der Classic-Tankstelle ereignet. Bei der Kollision zwischen einem abbiegenden Pkw und einem Motorradfahrer erlitt der 24-jährige Biker aus Lübbecke lebensbedrohliche Verletzungen.