Motorradfahrerin in Augustdorf verunglückt

Eine Motorradfahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock ist bei Fahrübungen in Augustdorf verunglückt. Sie hatte keine entsprechende Fahrerlaubnis.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag bei von Fahrübungen mit einem Motorrad auf dem Kohlenweg in Augustdorf. Die 36-jährige Motorradfahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Dabei verletzte sie sich schwer.

Die Motorradfahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Besitzer des Motorrades erhält ebenfalls eine Strafanzeige, da er zugelassen hat, dass die Frau sein Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis führt.