Motorradlärm wird stärker kontrolliert

Im Weserbergland hat sich im vorletzten Jahr ein Verein gegründet, der mit den Behörden, aber auch mit Fahrervereinigungen über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation diskutiert. Bisher gab es bereits Transparente mit Appellen an die Fahrer und verstärkte Kontrollen durch die Polizei. In neuer Runde wurde jetzt zum Saisonanfang über bisherige Ergebnisse und künftige Entwicklungen darüber hinaus debattiert.

Zahlreiche Akteure tauschen sich aus

Eingeladen hatte der Verein Motorradlärm Weserbergland zu einer Videokonferenz. Markus Renner und Heinrich Wenisch als Vorsitzende hatten sich um einen möglichst breiten Kreis aus Behörden und Interessenvertretern bemüht – mit von der Partie waren die Polizei, die Niedersächsische Landesstraßenbaubehörde, der Landkreis und außerdem Vertreter der Motorradfahrer (in diesem Fall Initiative Schräglagenfreiheit Berlin und Biker-Union) sowie die Solling-Vogler-Region. Letztere behandele das Thema aus Sicht der Tourismusbranche und aufgrund ihrer Zertifizierung als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland sehr sensibel, heißt es.

Quote liegt unter zehn Prozent

Die Polizei berichtete, dass im vergangenen Jahr sowohl durch die auf Lärmmessungen spezialisierte Arbeitsgruppe Krad als auch mithilfe von allgemeinen Motorradkontrollen verstärkt nach unzulässigen Lärmverursachern gesucht wurde. Die Landesbehörde wiederum hatte am Ortsausgang Lauenfördes eine sogenannte Topobox installiert, um über die gesamte Saison einen Überblick über die Anzahl vorbeifahrender Motorradfahrer zu bekommen. Bei durchschnittlich 3570 Fahrzeugen täglich belief sich der Anteil von motorisierten Zweirädern auf knapp 200, also unter zehn Prozent. Auch der Landkreis hatte Messungen an zwei Stellen in der Rühler Schweiz sowie der Stadt Stadtoldendorf auf der B240 vorgenommen – allerdings mit ungenaueren Messgeräten. Fahrzeugmengen und der Anteil von Motorrädern deckten sich jedoch mit denen der Topobox der Landesstraßenbaubehörde.

689 Zweiräder an einem Tag

Auch, wenn die Spitzenauslastung in Lauenförde an einem Tag im vergangenen Jahr bei 689 gelegen hat, blieb die Menge der vorbeifahrenden Motorräder damit insgesamt eher überschaubar, so die Einschätzung des Landkreises. Allerdings, da waren sich die Diskutanten weitgehend einig, sei das Jahr 2021 wegen der massiven Coronaeinschränkungen und einer überwiegend nasskalten Witterung nur bedingt aussagekräftig.

Neue Displays sollen Überblick verschaffen

Ein genaueres Bild könnten die vier vom Landkreis mit Förderung durch die NBank beschafften Lärm-Displays verschaffen. Der Landkreis hofft, die Displays nach Genehmigung durch die Landesstraßenbaubehörde in Kürze aufstellen zu können. Konkret werden die sie in Neuhaus am Ortsausgang auf der B497 Richtung Schönhagen, an der B241 bei Lauenförde ebenfalls in Richtung Schönhagen, in der Rühler Schweiz an den Ortsausgängen von Golmbach und Rühle sowie am Ortsausgang Grünenplan in Richtung Holzen aufgestellt. Tedy Bach von der Biker-Union machte darauf aufmerksam, dass die Geräte so eingestellt werden müssten, dass sie tatsächlich auch nur Motorräder und nicht etwa auch E-Bikes mitzählten.

BI will Tiroler Modell als Vorbild

Die Biker Bach sowie Lars Böhler machten zudem deutlich, dass sie in der Motorrad-Community über eine sehr große Reichweite verfügten und durch wiederholte Ansprache an machbaren Lösungen mitarbeiten wollen. Das jedoch reiche den Vertretern der Bürgerinitiative Motorradlärm nicht. Es brauche mehr als Ansprache oder Aktionstage, betonten Markus Renner und Heinrich Wenisch. Beide favorisierten die Durchsetzung eines Holzmindener Modells, das nach dem Vorbild des Tiroler Modells Motorrädern mit einem Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel die Durchfahrt auf bestimmten Straßen untersagen solle.

Modell wäre wohl juristisch angreifbar

Auch, wenn in einer ersten rechtlichen Einschätzung durch den Landkreis ein solches Modell juristisch angreifbar erscheine, solle über die Machbarkeit in Form eines Pilotmodells in einem Arbeitskreis zumindest erst einmal weiter nachgedacht werden, erläuterten die beiden Vereinsvorsitzenden. Andrea Wessel vom Landkreis Holzminden verwies jedoch darauf, dass die Displays erst einmal verlässliche Daten liefern sollten. Für eine Einschätzung, ob ein Arbeitskreis gebildet werden solle, müsse der Verein darüber hinaus auch erst einmal die von ihm häufiger zitierten Gutachten für eine detailliertere Prüfung zur Verfügung stellen.