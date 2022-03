Motto in Höxter: „Schön hier, komm hören!“

Auf diesen Abend warten Musikfans in der Region schon seit langer Zeit – genauso wie die Akteure: Das Sinfonische Blasorchester kann nach langer Corona-Zwangspause wieder in Höxters Stadthalle auftreten und überrascht in seiner 17-jährigen Geschichte mit einem mehrstündigen Konzertgenuss im Frühling.

LGS-Maskottchen „Holli“ und Musikerin Jutta Quadflieg werben für das Frühlingskonzert in der Stadthalle Höxter am 6. April.

Weil die traditionelle Veranstaltung im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt auch in 2022 ausfallen musste, gibt es am 6. April ab 20 Uhr unter dem Motto „Schön hier, komm hören!“ unter dem Dirigenten Björn Zimmermann ein vielversprechendes Potpourri an unterhaltsamen Melodien und bekannten Stücken wie „Musik liegt in der Luft“, „Im weißen Rössl“, „Music“ (John Miles) oder auch „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“.