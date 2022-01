Mountainbike-Pumptrack für das OPG-Gelände?

Gemeinde will in Lippinghausen mehr Sport- und Freizeitmöglichkeiten mit Hilfe von Fördermitteln schaffen

Schwächen im Bereich Barrierefreiheit, Sanierungsbedarf und Attraktivitätssteigerung waren nur einige Stichwörter, die Laura Schäfer vom Bielefelder Büro der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft in ihrer Bestandsanalyse vor dem Gemeindeentwicklungsausschuss am Montagabend benutzte. Die DSK erstellt das ISEK (Städtebauliches Entwicklungskonzept) für Lippinghausen. Erster Schritt im Rahmen dieses Konzeptes war nun die Bestandsanalyse. Parallel zur Erstellung des Konzeptes, so schlägt Schäfer vor, soll unter anderem einen Machbarkeitsstudie zur Gestaltung des Außengeländes der OPG erstellt werden.