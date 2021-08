Mr. Luftfilter und ein Land, das viel kann

Eine Glosse von André Best zur Wahlplakatierung in Bielefeld

Früher versprachen die Parteien auf ihren Wahlplakaten Frieden und Freiheit. Das ist zwar heute zum Teil auch noch so. Aber in diesem Bundestagswahlkampf wird geworben und getextet – man könnte meinen, fast besser, als manches Gespräch nach einigen Gläschen an der Theke in der Kneipe um die Ecke jemals gewesen ist. Da erklärt sich jemand zu Mr. Luftfilter, da wirbt eine andere für sich mit einem Pudding auf dem Kopf. Willkommen im Land der Kreativität, der Dichter und Denker, willkommen im Dschungel der Wahlplakate und der zum Teil schrägen und schrillen Botschaften im Bundestagswahljahr 2021. Eine Glosse von André Best