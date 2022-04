Mühlen, Tulpen und Gouda-Käse

Windmühlen, alte Holzhäuser, traditionelle Holzschuhe: so kennt man Holland. Aber auch die architektonisch außergewöhnlichen Gebäude von Alkmaar sind spannend. Dazu kam das ganz besondere Flusskreuzfahrtflair. „Wir konnten die unglaublich erholsame Wirkung der langsam vorbeiziehenden Landschaft, die überall von kleinen Wasserarmen durchzogen ist, genießen. Und nicht zu vergessen das köstliche Essen, die gemütlichen Kabinen und die unterhaltsamen Abende an Bord“, sagt Annegret Jürgenliemke, Vorsitzende der Frauen-Union.

Die Flusskreuzfahrt startete in Alkmaar, der bezaubernden Käsestadt mit ihrem historischen Zentrum. Am Abend legte das Schiff ab in Richtung Süden. Dann erreichte die Gruppe Zaandam, das nur wenige Kilometer von Amsterdam entfernt liegt.

Am zweiten Tag stand Zaandam auf dem Programm, das man vor allem mit „Zaanse Schans“ verbindet. Dem weltberühmten Viertel, das das alte Holland repräsentiert wie kaum ein anderer Ort. Die charakteristischen Mühlen findet man hier ebenso wie Holzhäuser und Hersteller von Holzschuhen, Käse oder duftendem frischen Brot.

Es folgte ein Ausflug zum Keukenhof. Die blühende Frühlingsausstellung aus sechs Millionen Zwiebelblumen entführte die Frauen in ein Land der Superlative. „Auf ungefähr 32 Hektar Fläche konnten wir die unglaubliche Blütenpracht genießen, die uns an Seen, unter knorrigen Bäumen und in Glashäusern in allen Farben des Regenbogens entgegenstrahlte“, so Annegret Jürgenliemke.

Der dritte Tag war Vianen, Kinderdijk und Gouda vorbehalten. Die UNESCO hat die Mühlen von Kinderdijk in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Die 19 größtenteils aus dem 18. Jahrhundert stammenden Mühlen pumpten früher Wasser aus den Poldern und machten diese dadurch landwirtschaftlich nutzbar. Noch einmal erlebte die Gruppe das wunderbare Flusskreuzfahrtgefühl, bevor das Schiff in Gouda anlegte. Das ausgedehnte Moorweidegebiet rund um Gouda sorgt dafür, dass die Stadt ihren Ruf durch den Käse erwarb. Noch immer stehen im Stadtzentrum Käselagerhäuser. Im Käsemuseum „De Waag“ wurde jede Frage über das Molkereiprodukt beantwortet. Weitere Programmpunkte waren das märchenhafte gotische Rathaus mitten auf dem Marktplatz, die St. Janskirche mit den von den Brüdern Crabeth bemalten Glasfenstern und viele alte Häuser an den stimmungsvollen Grachten.

Am vierten Tag ging es mit dem Bus auf die Heimreise. „Es war wieder einmal eine schöne, erlebnisreiche Fahrt“, fasste Annegret Jürgenliemke die Eindrücke zusammen.