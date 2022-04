Mühlengruppe freut sich auf Saisonauftakt

Winterpause an der Eilhauser Königsmühle ist vorbei

Lübbecke-Eilhausen

Die Winterpause an der Eilhauser Königsmühle ist vorbei. Auf dem Gelände und in den Gebäuden laufen die Vorbereitungen für den ersten Mühlentag der Saison an diesem Sonntag, 24. April. Großreinemachen ist angesagt, um den Besuchern eine saubere und anschauliche Anlage zu präsentieren.