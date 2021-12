Mühlenkreiskliniken führen 2G+ ein

Das bedeutet, dass Besucher vollständig geimpft oder genesen sein müssen und zusätzlich einen aktuellen Testnachweis benötigen, also einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. Das teilen die Mühlenkreiskliniken in einer Pressemitteilung mit. Weiter heißt es in der Mitteilung:

Anerkannt werden Zertifikate aus allen offiziellen Teststellen. Selbsttests werden nicht anerkannt. Am Johannes Wesling Klinikum Minden, am Krankenhaus Bad Oeynhausen und am Krankenhaus Rahden sind Testzentren der Mühlenkreiskliniken in unmittelbarer Nachbarschaft. Am Krankenhaus Lübbecke befindet sich das Testzentrum auf dem Blasheimer Markt in einigen hundert Metern Entfernung. Terminbuchungen oder Selbstregistrierungen sind unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum notwendig.



Bisherige Einschränkungen bleiben bestehen

Die bisherigen Einschränkungen der Besuchsregelungen bleiben bestehen, teilen die Mühlenkreiskliniken mit. Weiterhin ist nur zwei namentlich benannten Personen pro Patient ein Besuch für maximal eine Stunde am Tag gestattet. Die Besuchszeit ist täglich von 13 bis 18 Uhr. In medizinischen Notfällen sind Ausnahmen möglich. Die abschließende Entscheidung trifft die diensthabende Oberärztin oder der Oberarzt.



Für ambulante Patientin und deren Begleitpersonen gilt eine 3G-Regel. Medizinische Notfälle insbesondere in der Notaufnahme dürfen jederzeit und ohne jede Voraussetzung das Haus betreten. Es gilt jedoch eine Maskenpflicht.



Um die Kommunikationsmöglichkeiten mit Angehörigen, Freunden und Verwandten für Patienten zu verbessern, haben sich die Mühlenkreiskliniken entschieden, allen Patientinnen und Patienten kostenfreies Telefonieren zu ermöglichen sowie ein kostenfreies WLAN zur Verfügung zu stellen.