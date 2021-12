Mühlenstraße benötigt neue Brücke

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung ist es am Dienstagabend zu einer Grundsatzdiskussion gekommen. Eine halbe Stunde lang drehte sich alles um die Frage: Soll der geplante Neubau einer Brücke in der Mühlenstraße ausschließlich nach wirtschaftlichen und finanziellen Überlegungen erfolgen? Oder sollte dabei auch die Ästhetik eine Rolle spielen?

Diese Brücke in der Mühlenstraße in Schlangen soll durch eine neue ersetzt werden.

Insgesamt 20 Brücken gibt es aktuell in der Sennegemeinde. Alle zwei Jahre lässt der Kreis Lippe die kleinen und großen Bauwerke auf ihre Standfestigkeit und Verkehrssicherheit überprüfen. Manchmal sehen die Gutachter schnellen Handlungsbedarf. So im Jahre 2019, als fast zeitgleich eine Brücke in der Schlänger Ortsmitte sowie eine weitere am Ortseingang von Kohlstädt umfassend saniert werden mussten.