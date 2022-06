Wind passt, Wetter passt: Hunderte Besucher kommen zum Deutschen Mühlentag Die Posaunenchöre aus Exter und Bonneberg haben am Mittag beim Mühlentag für die musikalische Unterhaltung gesorgt. Nach Ihnen haben „Die Oldies“ Stimmung gemacht. Sie häkeln nicht, sie stricken nicht, sie klöppeln. Jutta Stertenbrink aus Löhne (links) und Ingrid Schütte aus Bad Oeynhausen zeigen das traditionelle Verarbeiten von feinem Garn – das Klöppeln. Das Wetter hat es an Pfingsten mit den Freunden der Windmühle Exter gut gemeint. Hunderte Besucher sind beim Mühlentag nach Exter gekommen. Auch der ein oder andere Treckerfreund hat sich am Pfingstmontag auf den Weg zur Windmühle Exter gemacht. Zum Abschluss gibt es einen Kirschkuchen. Helmut Meise holt das letzte Blech aus dem Ofen. 210 Brote und zwölf Kuchen haben die Mühlenfreunde gebacken. Trotz Böen alles im Griff: Wolfgang Klughardt Rainer Ortmann stellt an einer aufbereiteten Feldschmiede Nägel für den Schiffsbau her. Immer bei bester Laune: Manfred Dietz führt die Besucher durch die Windmühle.

Foto: Louis Ruthe