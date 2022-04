Müll sammeln im Schnee

Bielefeld

Das Frühjahr ist die beste Zeit, um den Müll aufzusammeln, den andere Leute wegwerfen. Deshalb startet auch der Naturwissenschaftliche Verein, Arbeitsgruppe praktischer Naturschutz, seine Aktionen immer im März oder spätestens Anfang April. Dann ist das, was rücksichtslose Menschen in der Natur entsorgen, wegen der erst langsam beginnenden Vegetationsperiode üblicherweise am besten zu sehen – üblicherweise.

Von Markus Poch