Müll soll abgeholt werden

Dazu Pressesprecher Thomas Fuest: „Unser Abfallservice hat sich heute bei den Entsorgern aktuell erkundigt. Alle Firmen wollen die reguläre Route am Donnerstag einhalten und fahren. Aber keiner kann sagen, was wirklich auf den Straßen passieren wird.“ Auf jeden Fall sollte man erst am frühen Morgen zeitig die Tonnen rausstellen – und auf das Wetter achten. „Sonst kann aus einer Tonne, die auf die Straße knallt, schnell eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern werden“, so Fuest.

