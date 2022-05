Müllabfuhr in Vlotho wird nachgeholt

PreZero: Am Dienstag ist der Restmüll an der Reihe

Vlotho

Wie das für Vlotho zuständige Entsorgungsunternehmen PreZero am Montag mitgeteilt hat, wird die in der vergangenen Woche ausgefallene Mittwochsmüllabfuhr am Dienstag, 31. Mai, kurzfristig nachgeholt.