Müllabfuhr wird elektrisch

Paderborn

Egal ob Müllfahrzeug, Kehrmaschine oder Kipper: Bis zum Jahr 2035 muss der städtische Fuhrpark in Paderborn klimaneutral unterwegs sein. Diese Aufgabe ist mit immensen Kosten verbunden. Pro Lastwagen wird mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug gerechnet. Am Ende wird das der Steuer- und Gebührenzahler tragen müssen.

Von Ingo Schmitz