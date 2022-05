Müllbehälter in Paderborn künftig unterirdisch

Paderborn

In Neubaugebieten in Paderborn sollen künftig nur noch Unterflurbehälter zum Einsatz kommen. Dies sei ebenfalls innerhalb des Inneren Rings vorgesehen, sagte der stellvertretende Betriebsleiter des ASP, Dietmar Regener, in der Sitzung des Betriebsausschusses am Mittwoch.

Von Dietmar Kemper