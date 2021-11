Müller bricht Lanze für Bundeswehr

Vor einem Jahr musste Landrat Christoph Rüther der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft coronabedingt in aller Stille gedenken. „Da durften wir hier nur zu viert stehen, umso schöner und wichtiger finde ich es, dass Sie heute wieder alle dabei sein dürfen“, sagte er zu Beginn seiner Gedenkansprache auf dem Ehrenfriedhof Böddeken, wo 437 Tote der beiden Weltkriege bestattet sind.

„Der Volkstrauertag ist wie ein Weckruf, der uns jedes Jahr aufs Neue anstößt. Er ist wie ein zeitloses Erbe – auch für zukünftige Generationen“, sagte Rüther bei der zentralen Gedenkfeier des Kreises Paderborn am Sonntagnachmittag. Besonderes Augenmerk liege in diesem Jahr auf dem Jahr 1941, als der von Deutschland losgetretene Krieg zum Weltkrieg geworden sei, aber auch auf den 1921 geborenen Soldaten, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wären, wenn sie nicht gefallen wären. Vor diesen elf Gräbern stellten Auszubildende des Kreises weiße Grablichter und kleine Vasen mit Chrysanthemen auf.