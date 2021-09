Multivisionsshow über Grönland

Der Globetrotter und Fotograf Reinhard Pantke bereiste in den Jahren 2018 und 2019 Grönland im Sommer und Winter. Bilder und Filme von ihm aus einer anderen Welt kann man am Montag, 4. Oktober, von 19 Uhr an im Historischen Rathaus, Abdinghof 4, sehen.

Zu Fuß, per Boot und Flugzeug erkundete Pantke hauptsächlich die Westküste der größten Insel der Welt, die fast sechs Mal so groß ist wie Deutschland und noch nicht mal 60.000 Einwohner hat. Reinhard Pantke zeigt in eindrucksvollen Impressionen mit Bildern und Filmen die in den kurzen Sommern explodierende Natur und die Tierwelt, die sich an Land und im Meer an das raue Klima angepasst haben.

Außerdem gibt es Ein­drücke vieler abseits gelegener, bunter Orte, in denen Menschen am Rande der bewohnbaren Welt leben. Ein Abstecher führt auch in den abgelegenen, wilden Osten Grönlands nach Tasilaq. Pantke schildert aber auch den Wandel, den die Klimaveränderung für die Grönländer mit sich bringt, und erzählt viele ungewöhnliche und spannende Geschichten.

Eintrittskarten gibt es ausschließlich mit vorheriger Anmeldung über die VHS Paderborn, eine Abendkasse wird nicht geöffnet sein. Der Veranstalter weist darauf, dass die 3G-Regeln gelten.