Munition, Drogen und 30 Fahrräder

Paderborner Polizei macht Zufallsfund in verwahrlostem Haus

Paderborn

30 mutmaßlich gestohlene Fahrräder, scharfe Munition und Drogen: Nach einem Zufallsfund in einem Wohnhaus an der Detmolder Straße in Paderborn hat die Polizei Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige eingeleitet.