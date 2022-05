Münster bleibt Chef des HV Bredenborn

„Die Freude über den Schritt zurück in die Normalität war groß“, stellte erster Vorsitzender Burkhard Münster heraus. Trotz einiger Bedenken über eine womöglich zu hohe Teilnehmerzahl sei das Jugendheim in der Schützenhalle sehr gut frequentiert gewesen. Münster bedankte sich bei allen Helfern, die in den vergangenen beiden Jahren so viele freiwillige Arbeitsstunden geleistet hätten. Anlass für diesen Dank war auch das frisch renovierte Jugendheim.

Neuwahlen

Ein wesentlicher Punkt an diesem Abend waren die Neuwahlen. Münster ist von der Versammlung als erster Vorsitzender wiedergewählt worden. Thorsten Müller bleibt zweiter Vorsitzender. Einige Neubesetzungen im Vorstand wurden vorgenommen und von der Versammlung bestätigt. Die Anzahl der zu Ehrenden war nach zwei Jahren Pause entsprechend groß. Zahlreiche Mitglieder sind für 40.-, 50.-, 60.- und sogar 70-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt worden. 70 Jahre sind der Ehrenvorsitzende Josef Potthast sowie Heinrich Müller und Heinrich Koch dabei.

In Kürze soll die Feuerschutzsanierung in der Schützenhalle vorgenommen werden. Nach der Versammlung begrüßte der Handwerkerverein zahlreiche Gäste zum Tanz in den Mai. Die Stimmung war nach zwei Jahren Pause entsprechend groß-