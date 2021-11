Münsteraner Richter blicken nach Getmold

Jahrelanger Streit um Windräder in der Niederheide geht vor das Oberverwaltungsgericht

Getmold/Münster

Der juristische Streit um die Windräder in der Niederheide geht in die nächste Runde. Der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig (BVerwG) hatte die Klage gegen die erteilte Betriebsgenehmigung von fünf Windrädern auf Getmolder und Schröttinghausener Grund nahe der Grenze zu Levern und Destel an das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) zurückverwiesen.

Von Arndt Hoppe