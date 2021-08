„Münte“ spricht über das Ehrenamt

Ex-SPD-Chef beim Ortsverein Kirchlengern: „Dringender Handlungsbedarf in der Seniorenarbeit“

Der 81-Jährige richtete in seiner Begrüßung das Wort an die Ehrenamtlichen: „Es geht in der Demokratie zum einen um den verfassten Staat, zum anderen um die Gesellschaft und deren Engagement.“ Freiheit und Rechtsprechung seien staatlicherseits zu regeln. „Solidarität ist eine Sache der Gesellschaft und eine der Grundlagen für ihren Bestand“, sagte Müntefering.