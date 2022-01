Museum Steinhagen bietet wieder Gin an

Steinhagen

Es ist wieder Gin da. Brennmeister a.D. Horst Feyer und Destillateurin und Getränketechnikerin Anne Untiedt haben nachgelegt, so dass das Historische Museum Steinhagen die hochprozentige Eigenkreation wieder anbieten kann. An diesem Samstag, 29. Januar, 15 bis 17 Uhr beginnt der Verkauf am Kirchplatz 26.