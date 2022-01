Museum zeigt Werke von Schülern

Noch bis Sonntag, 9. Januar, zeigt das Museum im Stern beeindruckende Werke von Warburger Schülern. In der Ausstellung „Einblicke – Aus dem Kunstunterricht Warburger Schulen“ sind mehr als 250 Bilder zu sehen.

Ausstellung „Einblicke“ in Warburg endet Sonntag

Beteiligt haben sich zahlreiche Warburger Schüler. Die Bandbreite der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft reicht von den Grundschulen über die Sekundarschule bis hin zu den beiden Gymnasien. Mit der Petrus-Damian-Schule und der Laurentius-Schule nehmen auch die Schüler von zwei in Warburg ansässigen Bildungseinrichtungen teil, die nicht in städtischer Trägerschaft stehen.