Musik aus Bauch heraus in Dalhausen

„Eine Stimme und eine Gitarre – mehr braucht es nicht.“ So das Credo der Singer/Songwriterin Marita Klinke. Sie ist mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen musikalischen Projekten aktiv. Bald entstanden dabei erste eigene Songs im Indie Folk Rock Stil, die sich zu einem eigenen Programm entwickelten – zunächst in Englisch, dann zunehmend auch in Deutsch.

Besondere Momente

Ihre Songs handeln von besonderen Momenten im Leben und Begegnungen, die etwas auslösen, werfen Schlaglichter auf das, was dabei irritiert oder Glück verspricht. „Feists“ – das sind Marion und Michael Feist. Die Geschwister machen Musik, die aus dem Bauch kommt und direkt ins Herz trifft.

Die Lieder des Singer-Songwriter Duos, die sich stilistisch zwischen Country, Blues, Jazz und Rock bewegen und sich doch schwer in Genres festlegen lassen, sind geprägt von Emotionen, die bewegen. Bei feists finden sie Ausdruck in kraftvollen Akkorden und ausdrucksstarkem Gesang, in zarten und in druckvollen Klängen. Minimalistisch, nur mit Akustikgitarre und Gesang, präsentieren „Feists“ ihre Songs. Ehrlich, roh und erdig gelingt es ihnen, den Weg unter die Haut des Publikums zu finden.Karten für das Doppelkonzert sind im Kulturbüro der Stadtverwaltung im Service Center Beverungen, Tel. 052 73/392223 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19 Uhr. Es besteht Maskenpflicht.