Musik begeistert Migranten

Veranstaltung von Volkshochschule, Musikschule und Staatsbad-Orchester in der Druckerei in Bad Oeynhausen

Dabei handelte es sich nach Angaben der Volkshochschule um den Nachholtermin einer bereits im November 2021 geplanten Veranstaltung, die aufgrund der Coronapandemie verschoben werden musste.

Unter der Leitung von Denise Gruber, Leiterin des Staatsbad-Orchesters, wurde spielerisch die Stadtgeschichte von Bad Oeynhausen erzählt und vom Staatsbad-Orchester musikalisch untermalt. „Mitmachen und Freude haben“ lautete dabei die Devise.

Besonders beeindruckend war nach Angaben der Veranstalter die Teilnahme zahlreicher ukrainischer Familien an diesem Tag. Insbesondere die Kinder konnten für eine gewisse Zeit vom derzeitigen Kriegsgeschehen in ihrer Heimat abschalten. Sie zeigten Spaß und Engagement an der Erzählung der Stadtgeschichte Bad Oeynhausens – nicht zuletzt dank der hervorragenden und lustigen Darstellung der Geschichte von Denise Gruber. Die beteiligten Kinder schlüpften in die Rollen berühmter Personen der Stadtgeschichte – vom Blumenmädchen über Tänzerinnen bis zum König war alles dabei, und verborgene Talente wurden entdeckt.

Bei den Zuhörern – darunter auch einige Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine – ist das kurzweilige Programm am Samstagnachmittag in der Druckerei sehr gut angekommen Foto: VHS Bad Oeynhausen

Im Anschluss stellte die Musikschule verschiedene Instrumentengruppen vor. In diesem Zusammenhang bot Beate von Rüdiger, Leiterin der Musikschule, den Flüchtlingskindern eine in den ersten beiden Monaten kostenfreie Teilnahme an den Unterrichtsangeboten der Musikschule an.

An der musikalischen Gestaltung des Programms waren vom Staatsbad-Orchester Denise Gruber (Geige), Maya Ando (Klavier), Janusz Bulka (Violine), Anton Ramolla (Schlagzeug) und Filipe Brito (Cello) sowie von der Musikschule Kristijana Lucic (Klarinette), Beate von Rüdiger (Fagott) und Anton Koch (Waldhorn/Trompete) beteiligt.

Dazu, dass der Nachmittag in der Druckerei für alle Beteiligten zu einem Erlebnis wurde, trug auch Deniz Yildizhan, Fachbereichsleiterin für „Kultur erleben“ an der Volkshochschule Bad Oeynhausen, maßgeblich bei. Die konzeptionelle Umsetzung und die Organisation der Veranstaltung lagen in ihren Händen.

Auch der Transport der ukrainischen Familien vom Berghotel Lutternsche Egge zur Veranstaltungsstätte wurde von der Volkshochschule kostenlos organisiert. Anschließend waren sich alle Beteiligten einig, dass ein Nachmittag in ähnlicher Form wiederholt werden soll.