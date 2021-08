Musik, die die Zuhörer lieben

Beim ersten Konzert Schuberts „Unvollendete“ und Smetanas „Moldau“: Eine Saison mit „Werken, die die Zuhörer schon lange liebgewonnen haben“, kündigt NWD-Intendant Andreas Kuntze an. Mit Friedrich Luchterhandt, dem Künstlerischen Betriebsdirektor, stellt er die Herforder Konzertsaison 21/22 vor.

Seit März 2020 drückt Corona den Konzerten beziehungsweise Nicht-Konzerten den Stempel auf. Viele Veranstaltungen fielen aus, an manchen Abenden gab das Orchester zwei Konzerte hintereinander. Nur so konnten alle Abonnenten angesichts des Sicherheitsabstandes in den Genuss der Musik kommen.