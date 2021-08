„Musik kann Gemeinschaft beleben“

Salzkotten

Thomas Rieff ist als Leuchtturm nach Salzkotten gekommen. „Leuchtturmmusiker“, so lautet die Bezeichnung seiner Stelle im Pastoralverbund Salzkotten, die er zum 1. August angetreten hat. An diesem Sonntag wird er in der heiligen Messe offiziell in seinem neuen Amt als hauptamtlicher Kirchenmusiker begrüßt.

Von Hanne Hagelgans