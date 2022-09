Musik, Märchenwanderung und Mitmach-Aktionen

Beim Planungstreffen war die Vorfreude auf das zweite „Kleine Fest“ am Sonntag, 11. September, auf dem Hof Stiftung Brechmann an der Paderborner Straße 36 spürbar groß. Schon bei der Ankunft auf dem Hofgelände und dem Bauerngarten kommt Feststimmung auf.

Vorfreude auf das zweite „Kleine Fest“ auf dem Hof der Stiftung Brechmann in Schloß Holte-Stukenbrock

„In dieser Atmosphäre musizieren, kochen und unterhalten zu dürfen, ist einfach etwas Besonderes“, sagt Dominik Mersch, der das Programm gemeinsam mit den Aktiven auf die Beine gestellt hat. Die Kombination aus Live-Musik, ausgesuchten Speisen und Weinen im Hof-Ambiente habe schon vergangenes Jahr gezeigt, dass das „Kleine Fest“ seinen ganz eigenen, charmanten Reiz hat – ein Tag wie im Urlaub.

Als „Fest für die Sinne“ wird am Sonntag neben der Musik ebenso kulinarisch etwas geboten: Rüdiger Paul von La Cuccina kocht vor Ort italienische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Winzer Alex Schmahl stellt seine Weine vor. An der Theke wird ein besonderes Fassbier aus der Region ausgeschenkt und auf eine bunte, ebenfalls regionale Limonaden-Auswahl dürfen sich nicht nur die Kinder freuen. Mit großem Kuchenbuffet, Kaffeespezialitäten, Crépes, Zuckerwatte und frischem Popcorn ist für jeden etwas zu finden.

In diesem Jahr wird das musikalische Bühnenprogramm neben drei Bands mit einem Solo-Beitrag erweitert. So wird Matze Nagel, Singer und Songwriter aus Schloß Holte-Stukenbrock, sein neues Album vorstellen. Zuvor gibt es mit dem „Kukulenz Trio“ einen gediegen-jazzigen Auftakt. Als Gastgeber wird „Golightly“ einen Auszug aus dem swingig-jazzigen Repertoire darbieten und die fünfköpfige Band „Ombre di Luci“ hält mit italienischem Folkpop ebenso italienische Köstlichkeiten für die Ohren bereit.

Für die ganze Familie wird es am Sonntag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben: Neben zahlreichen Spielen und Mitmach-Aktionen mit Christian Nagel gibt es in diesem Jahr eine Märchenwanderung im angrenzenden Wald mit der Märchenerzählerin Katrin Fleck. Unter dem Namen „Der Schmied und die Räubertochter“ lädt Alexander Polonis an seinem Stand nicht nur die Kinder zum Mitmachen ein, dort dürfen sich auch die Erwachsenen ausprobieren und selbst ein kleines Souvenir schmieden.

„Falls wir uns just am Sonntag über den lang ersehnten Regen freuen können, soll das ‚Kleine Fest‘ keineswegs ins Wasser fallen! Auch bei Regenwetter stehen ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um das Programm überdacht und uneingeschränkt anbieten zu können“, so Dominik Mersch.

Karten zu 18,50 Euro gibt an den Vorverkaufsstellen bei Geschenke Antpöhler, Copy & More, Optik Cosack, Wein Guerilla, Ingos Naturkost oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] und auch an der Tageskasse.

Kinder im Alter bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt.