Musik und festliche Stimmung

Jöllenbecker Weihnachtsmarkt feiert Premiere an der Marienkirche

Erste Überlegungen hat es schon vor zwei Jahren gegeben, im vergangenen Jahr war alles vorbereitet und musste wegen Corona abgesagt werden. Doch an diesem vierten Adventswochenende ist es endlich soweit: Die Jöllenbecker Werbegemeinschaft lädt die Besucher erstmals zum Weihnachtsmarkt an und in der Jöllenbecker Marienkirche ein.