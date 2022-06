Musik und Lesungen auf dem Friedhof

Pläne zur Aufwertung des Alten Friedhofs in Bielefeld-Sennestadt

Bielefeld

Der Alte Friedhof in Sennestadt ist noch ein Insidertipp, wird erst von wenigen als Park genutzt. Das soll sich ändern. Das Areal am Ramsbrockring, das als Friedhof so gut wie ausgedient hat – Grabstellen werden nicht mehr belegt – soll im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Insek) aufgewertet werden

Von Kerstin Sewöster