Musik unter dem Sternenhimmel

Musik unter freiem Himmel, freier Eintritt, fröhliche Menschen und die Abendsonne, die während des Konzertes auf dem Campingplatz am Furlbach romantisch durch die Baumkronen blinzelt. „Das ist eine super Idee. Es tut so gut, endlich wieder einmal etwas Schönes zu erleben“, sind Claudia und Pascale Deitert aus Westkirchheim von der Veranstaltungspremiere auf dem Campingplatz Am Furlbach in Stukenbrock Senne begeistert.

Gruppe Maniax begeistert mit einem Freiluftkonzert auf dem Campingplatz Am Fulbach in Stukenbrock-Senne

„Wenn nicht jetzt, wann dann, habe ich mir gedacht und die Band Maniax ganz spontan gebucht“, sagt Annette Auster-Müller, Inhaberin des Campingplatzes Am Furlbach in Stukenbrock-Senne. Zum ersten Mal hat sie zu einem Freiluftkonzert eingeladen. „Wir hatten gerade in den vergangenen Monaten sehr viele Anfragen von Agenturen und Künstlern, die alle auf ihre Weise versucht haben, in diesen schweren Zeiten durchzukommen.“ Den Newcomern unter den nationalen Indie-Popbands wollte sie spontan eine Bühne geben. „Der Platz ist rappelvoll, aber eben groß genug, um die Abstände einzuhalten. Wir haben ein tolles Team, mit dem man viel auf die Beine stellen kann. Warum sollten wir da nicht etwas Neues wagen?“ Umso mehr bedauert sie, dass der Martinsmarkt „wohl leider auch in diesem Jahr ausfallen wird“.