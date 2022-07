Musik zwischen Himmel und Erde

Markus Runte, Leiter des Paderborner Stadtmuseums, begrüßte am vergangenen Freitagabend zahlreiche Gäste im idyllischen Klostergarten vor der imposanten Silhouette der doppeltürmigen Abdinghofkirche. Auf seine Initiative hin findet in diesem Jahr wieder die Konzertreihe „Stadtmuseum Sommerkonzerte“ statt, mit „leisen Konzerten, dem Charakter des Aufführungsortes angepasst“.

Ein empfehlenswertes Projekt.

Das erste Konzert am vergangenen Freitag wurde von erfolgreichen Künstlern aus der heimischen Region gestaltet. Domkapellmeister Thomas Berning und seine Ehefrau Ina Siedlaczek (Sopran) eröffneten den Konzertabend mit Liedern der Barockzeit zum Thema „Die Kunst des Küssens“.

Dass die sogenannte „Ernste Musik“ wahrlich nicht zwangsläufig ernst gesehen werden muss, bewies das Künstlerpaar durch seine dezidierte Auswahl an sinnigen und liebenswerten Arien und Rezitativen. Aber auch die sympathische, lockere und ausgesprochen humorvolle Moderation der beiden trug maßgeblich zur heiteren Atmosphäre des Konzertes bei. Mit exzellent interpretierten Liedern von Georg Philipp Telemann, Johann Philipp Krieger, Valentin Rathgeber, Andreas Hammerschmidt und John Dowland konnte das Künstlerpaar lebhaft überzeugen.

Ina Siedlaczek meisterte ihre an die Barockzeit orientierte Gesangstechnik brillant, und Thomas Berning begleitete die Sopranistin stilgerecht mit einem lautenähnlich disponierten Cembaloklang. Obendrein überraschte und beeindruckte er als Gesangspartner in einem Duett von V. Rathgeber und fand damit spontanen Beifall.

Musik an sich ist von grenzenloser Vielfalt und zudem in der Lage, das Unsagbare auszudrücken. Dass zwei kulturgeschichtlich unterschiedliche Genres von Musik in einem mit „Barock trifft Moderne“ betitelten Konzert gemeinsam erklingen konnten, mag verdeutlichen, wie sehr uns existenzielle Momente menschlichen Seins in allen Zeiten und Regionen tangieren. So präsentierten anschließend die Echo-prämierte Sängerin Stephanie Garris wie auch Sounddesigner und Produzent Michael Driesner am E-Piano unter ihrem Motto „one love – one music“ anspruchsvolle Songs aus unterschiedlichen Bereichen der Popmusikszene, aber auch eigene, nachdenklich stimmende Lieder.

Stephanie Garris moderierte ihren Part selber und lud die Konzertbesucher zu einer kleinen musikalischen Zeitreise ein, angefangen von Hildegard Knefs „Für mich soll‘s rote Rosen regnen … Die Welt sollte sich umgestalten …“ (1968) bis hin zu den eigenen Liedern der Sängerin. Zahlreiche bekannte Songtitel wie „Make it happen“ (Mariah Carey), „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“ (Trude Herr), „You make me feel like …“ (Aretha Franklin), „I keep forgettin‘ everytime you’re near“ (Michael McDonald) und andere standen auf dem Programm. Aber auch die eigenen, bekannten Songs wie „Ohne uns ist’s still“, „Ich bin’s …“ und der aktuelle Titel „Freundschaft“ durften nicht fehlen.

Mit ihrer ausgeprägten und flexiblen Stimme, die auch spürbares Soul-Potential ahnen lässt, bot auch Stephanie Garris eine sympathische Bühnenpräsenz. Viel Beifall für sie wie auch für Michael Driesner, der nicht nur am E-Piano zum Gelingen des Abends beitrug, sondern auch die Bühnentechnik während der Veranstaltung managte.

Für ein besonderes Finale sorgte abschließend das Tanz-Duo „twoBetween“, mit der atemberaubenden Performanz „frei[ ]räume“. Die Tänzerinnen Lisa Hoffmann und Luzi Madrid Villanueva faszinierten mit einer Mischung aus wechselnden Tanzfiguren und gefühlvollem Schauspiel. Das begeisterte Publikum erlebte somit eine gelungene, künstlerische Veranstaltung in einem atmosphärevollen Ambiente.