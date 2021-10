Musiker bereiten sich auf Jubiläum vor

Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Die Versammlung sprach sich einstimmig dafür aus, die Wahlperiode um ein Jahr zu verlängern. Grund ist das in 2024 stattfindende 100-jährige Vereinsjubiläum. Die Wiederwahl des Vorsitzenden Wilhelm Thonemann wurde durch die Versammlung lautstark gefordert und auch einstimmig vollzogen.

Ihm zur Seite steht weiterhin der neue und alte stellvertretende Vorsitzende: Christian Dübbert. Weitere Vorstandsposten wurden von der Versammlung wie folgt gewählt: 1. Schriftführer: Kai Fischer, 2. Schriftführer: Stefan Geilhorn, 1. Kassiererin: Marleen Menne, 2. Kassierer: Michael Thonemann, Musikalischer Leiter: Jens Heine. Zum ersten Mal in den Vorstand gewählt wurde Julia Grote als Jugendleiterin. Dirigent Daniel Uhe und Beisitzer Marc Engemann gehören in beratender Tätigkeit als weitere, durch den neuen Vorstand berufene Mitglieder dazu.

Leistungsabzeichen verliehen

Als weiterer Punkt stand die Verleihungen von Leistungsabzeichen an. „Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es eine besonders zu erwähnende Leistung, wenn unser musikalischer Nachwuchs an Lehrgängen des Volksmusikerbundes teilgenommen hat“, sagte die neue Jugendleiterin Julia Grote. Ausgezeichnet wurden Finn Kriwet (Leistungsabzeichen in Silber) und Max Hoppe (Leistungsabzeichen in Bronze).

Wer sich die beiden jungen Musiker zum Vorbild nehmen möchte und ein Instrument erlernen will, der ist am Sonntag, 31. Oktober, zu einem Ausflug in den vereinseigenen „Instrumenten-Zoo“ eingeladen. Im Rahmen des „Ossendorfer Herbst-Gedöns“, eine Aktion von Ossendorfern für Ossendorfer und andere Interessierte, öffnet der Musikverein seine Gehege. Die Wildhüter zeigen allen Interessierten ihr Tiere. Unter Einhaltung aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen werden die Wildhüter „Klarifanten“ zum Tröten und „Flötentchen“ zum Quaken bringen. Wer jedes der Tiere gesehen hat, bekommt am Ende eine Urkunde überreicht und darf an einer Tombola teilnehmen.