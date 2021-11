Musiker kämpfen um begehrte Finalplätze

Halbfinale des City-Talents in Minden an diesem Sonntag

Hüllhorst/Lübbecke

Die Spannung steigt. Das City-Talent-Halbfinale steht am Sonntag, 7. November, auf dem Programm. 19 Kandidaten stehen sich im Kreativzentrum Anne Frank in Minden gegenüber und kämpfen um die begehrten letzten elf Finalplätze. Das Finale wird im Februar 2022 im Theater in Espelkamp ausgerichtet.