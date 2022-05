Herford

Sie sei Musikerin. Und dort, wo sie sich auskenne, könne sie am besten helfen. Die aus der Ukraine stammende Studentin Dariia Lytvishko setzt ihren Kurs fort. So gibt sie am Samstag, 28. Mai, in der Herforder Marienkirche ein Benefizkonzert für die Ukraine. Es beginnt um 19 Uhr.

Von Hartmut Horstmann