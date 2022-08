Musikhochschule Detmold muss Elfenbein entfernen

Christian Köhn spielt einen der in die Jahre gekommenen Flügel, die am Freitag in der Musikhochschule Detmold versteigert werden. 88 Tasten hat so ein Instrument, darunter 52 weiße. Die sind bei diesen alten Flügeln mit Elfenbein belegt, und das sorgt jetzt bei der Auktion für Schwierigkeiten

Foto: Althoff