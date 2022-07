Musikhunger wird gestillt

Großparkplatz Wiemenkamp kommt als Veranstaltungsort gut an

„Die Hennsens“ mit Andreas Recktenwald (von links), Lukas Dylong, Henrik Oberbossel, Ina Krabes und Mario Levin Schröder sorgten bei der ersten Auflage von „Mittwochs in Delbrück“ auf dem Wiemenkamp vor etlichen hundert Gästen für Stimmung.

„Zum Auftakt boten „Die Hennsens“ deutsche und internationale Rock- und Popklassiker, Hits der 90er Jahre sowie Soul- und Danceklassiker.

Etliche hundert Gäste kamen auf den Wiemenkamp und ließen es sich bei dem einen oder anderen kühlen Blonden und der Musik der Hennsens gut gehen. Auch für einen Imbiss war gesorgt. „Wir hatten vor zwei Jahren alles vorbereitet und es stand auch alles parat, dann kam der Lockdown“, so Birgit Lindemann von der Demag. Nun konnte der Neustart erfolgen. Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit kamen die eigentlich für das Jahr 2020 hergestellten Festivalbecher nun zwei Jahre später zum Einsatz. Aus der damaligen Band „Das Wunder“ wurde durch Umbesetzungen die Band „Die Hennsens“. Damals wie in diesem Jahr bestreitet die „Daniel Ligges Band“ den zweiten Termin der Sommerkonzertreihe am 3. August.

„Im Vorfeld war die Besucherresonanz schwer einzuschätzen, aber es passt alles. Der Wiemenkamp als Ersatz für den grünen Platz an der Rathausbaustelle kommt gut an“, war Birgit Lindemann über den großen Zuspruch sehr erfreut. Die aufgestellten Sitzgelegenheiten waren den ganzen Abend über gut gefüllt. Die Musiker um Sängerin Ina Krabes und Lukas Dylong animierten die Besucher immer wieder. Auch das Wetter spielte bei dem vom Westfälischen Volksblatt präsentierten Konzert mit, und erst kurz vor Ende des Sommerkonzertes gab es die ersten Regentropfen.