Musikschule Bad Oeynhausen wird noch digitaler

„Wir sind gut durch das Jahr 2021 gekommen.“ Das ist der Tenor des Jahresberichts der Musikschule Bad Oeynhausen, den die Leiterin Beate von Rüdiger am Mittwochabend im Kulturausschuss vorgestellt hat.

Spezielle Förderung fließt in technische Ausrüstung – Youtube-Kanal erhält viele Klicks

In Phasen, in denen die Corona-Regeln Präsenzunterricht eingeschränkt oder sogar ganz unmöglich gemacht hätten, habe es alternative Online-Angebote gegeben. Dazu habe die Musikschule ihre Digitalarbeit ausgebaut. „So konnten wir trotz Pandemie sogar das Ensemblespiel vorantreiben und erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen“, sagte die Musikschulchefin.