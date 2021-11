Musikvereine helfen Flutopfern

Vor knapp vier Monaten ergossen sich über der Eifel gewaltige Regenmassen und verwüsteten ganze Landstriche. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut, ihre Existenz und mussten wochenlang in Notunterkünften leben. Ganze Häuser wurden von den Fluten weggerissen. Hilfe ist weiterhin vonnöten. Auch vier Musikvereine aus dem Kreis Paderborn stellten sich jetzt mit einem Benefizkonzert in den Dienst der guten Tat.

Benefizkonzert in der Delbrücker Stadthalle – Johannes Grothoff berichtet über die dramatische Lage im Ahrtal

„Eigentlich war das Benefizkonzert schon für den August in Schloß Neuhaus geplant, musste aber aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden. Schön, dass wir das Konzert heute nachholen können und dass so viele Menschen gekommen sind“, freute sich Landrat Christoph Rüther über die fast 500 Besucher des Benefizkonzertes in der Delbrücker Stadthalle.