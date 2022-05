Musikzug Boke feiert 100-jähriges Bestehen

Zwölf junge Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren fanden sich im Frühjahr des Jahres 1922 zusammen und gründet den Musikverein „Harmonie“ Boke. Chroniken belegen, dass die jungen Männer den Musikverein quasi aus heiterem Himmel gründeten. Aus den zwölf jungen Männern entstand ein großes Orchester, das heute 60 aktive Musikerinnen und Musiker zählt. Am kommenden Wochenende, Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, stehen nun die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum an.

Der Musikzug Boke feiert sein Jubiläum an diesem Wochenende im und am Bürgerhaus.

Schon im Gründungsjahr 1922 begleiteten die Musiker das Schützenfest in Mettinghausen als Festkapelle. Weitere Feste folgten. Am Heiligen Abend 1946 erfolgte ein Neustart nach dem zweiten Weltkrieg. „Betlehems Friedensweisen“ ertönten vom Kirchturm aus. 1980 trat der Musikverein dem Volksmusikerbund bei. Nun steht im Jahr 2022 das 100-jährige Jubiläum an, das am 14. und 15. Mai im und rund um das Bürgerhaus in Boke gefeiert wird.

Sollte das Jubiläum eigentlich schon mit einem Konzert im vergangenen Jahr eingeläutet werden, wird dieses nun nachgeholt. „Coronabedingt konnten wir das ursprünglich geplante Programm nicht durchführen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt das Jubiläum feiern können und dass hoffentlich viele Gäste den Weg zu uns finden werden“, sagt Vorsitzende Sonja Tanger, die ausdrücklich Besucher zu dem Jubiläumskonzert einlädt.

Kommersabend am Samstag, musikalischer Frühschoppen am Sonntag

Der Kommersabend am Samstag, 14. Mai, im Bürgerhaus Boke beginnt gegen 19.30 Uhr. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Annika Kellich und Heinrich Fraune werden durch das bunte Programm führen, das die große musikalische Vielfalt des Musikvereins widerspiegeln wird. Dabei planen die Musiker auch die eine oder andere Überraschung.

Die Feierlichkeiten finden am Sonntag, 15. Mai, eine Fortsetzung. Die Musiker der „Harmonie“ laden ab 10.30 Uhr zum Jubiläums-Frühschoppen ein. Über den ganzen Tag wird ein buntes Programm geboten. Mit Livemusik der „Oberhessischen 7“ und des Jugendorchesters unter der neuen Leitung von Pia Hils und Malte Puls sowie DJ Niklas Sprenger gibt es viel Musik.

Außerdem gibt es Spiel und Spaß für Groß und Klein, die Boker Jugendfeuerwehr wird mit einer Übung ihr Können präsentieren, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.