Müssen Soldaten aus Höxter nach Rumänien?

Der Krieg im Osten bedeutet für das ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter eine umfangreichere Einsatzbereitschaft. Der Spürpanzer „Fuchs" des Abwehrbataillons ist an allen Einsatzorten gefragt. Hier die Verabschiedung nach Litauen.

Es gibt jedoch konkrete Hinweise aus dem ABC-Abwehrbataillon 7, dass neben Litauen ein weiterer Einsatz im Osten läuft. Von Urlaubssperren und „Einsatz in Rumänien“ ist die Rede. Die Zahl der Soldaten, die nach Südosteuropa müssen, blieb am Freitag noch unklar. Es gibt für die Einsätze eine hohe Geheimhaltungsstufe.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat das Bundesverteidigungsministerium „nationale Alarmmaßnahmen“ für die Bundeswehr ausgelöst. Die Armee werde sich „bis in die einzelne Dienststelle“ auf eine mögliche Verlegung der Nato-Eingreiftruppe NRF vorbereiten. Zur Nato Response Force (NRF) mit 50.000 Soldaten gehören 13.700 aus der Bundeswehr.

Hier wird ein „Fuchs“ verladen. Foto: Bundeswehr Höxter

Höxter ist bald NRF-Standort! Eine WESTFALEN-BLATT-Anfrage an das für Höxter zuständige Kommando Streitkräftebasis in Bonn, ob das NRF-Engagement – auch mit nur einigen Fahrzeugen und dazugehörigem Personal – vorgezogen werde, wurde am Freitag so beantwortet: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir momentan keine Aussagen zu einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Erhöhung der nationalen Alarmbereitschaft machen können.“ Verwiesen wurde auf die Pressemitteilungen des Verteidigungsministeriums zum „Alarm“. Und auch auf diese Mitteilung: „In Anbetracht des russischen Einmarschs in der Ukraine hat sich Deutschland dazu entschlossen, das Engagement beim NATO enhanced Air Policing South (eAPS) in Rumänien auszudehnen. Die Verlegung der Verstärkungskräfte hat begonnen.“

Laut Medien soll die Bundeswehr 150 Soldaten mit gut einem dutzend Radpanzern kurzfristig nach Osteuropa schicken. Auch Eurofighter werden verlegt. Vorstellbar sei, dass sich die deutschen Soldaten einem französischen Gefechtsverband in Rumänien anschließen, hieß es. Das ABC-Abwehrbataillon 7 in Höxter äußerte sich nicht. Radpanzer, zu denen Fuchs-Spürpanzer zählen, stehen in Höxters Kaserne bereit...

Für die Soldaten am Standort in Höxter soll ab März die „heiße Phase“ der Vorbereitung für die multinationale ABC-Abwehr der NATO Task Force, die durch das ABC-Abwehrbataillon ab Ende 2022 bis 2024 mit geführt wird, beginnen. So läuft vom 5. bis 14. März auf dem Übungsplatz Klietz, Brandenburg, das nächste „Manöver“.